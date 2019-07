Serbia: premier Brnabic presenta risultati primi due anni governo

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha presentato oggi in una conferenza stampa i risultati dei primi due anni del governo da lei guidato. L'esecutivo, ha detto Brnabic, è stata ogni giorno "profondamente dedito al cambiamento del paese in meglio". La premier ha poi sottolineato l'importanza della presentazione di un rapporto sul lavoro svolto, sia per i cittadini che per lo stesso esecutivo. "Siamo rimasti coerenti con i principi esposti (a inizio mandato), innanzitutto per quanto riguarda la stabilità macroeconomica e la digitalizzazione. Per lasciare al prossimo governo delle solide basi e lasciare un'economia fondata sul sapere", ha dichiarato la premier aggiungendo che è importante che l'amministrazione lavori in modo trasparente ed efficiente. "Abbiamo spinto in avanti la società e il paese. Ci siamo sforzati di portare avanti dei cambiamenti sistematici", ha aggiunto Brnabic. (segue) (Seb)