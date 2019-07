Serbia: premier Brnabic presenta risultati primi due anni governo (2)

- E' avvenuto il 29 giugno 2017 presso la sede del parlamento serbo il giuramento della squadra di governo con a capo Ana Brnabic. I deputati hanno votato la fiducia con 157 voti a favore su un totale di 212 presenti. I voti contrari sono stati 55, mentre erano assenti 38 deputati al momento della votazione. Nella giornata precedente al giuramento Ana Brnabic ha presentato la proposta di squadra e di programma dinanzi all'assemblea dei deputati. E' giunto il tempo per i cittadini della Serbia "di mostrare quanto sono coraggiosi e che insieme possono superare i limiti", ha dichiarato in quell'occasione la Brnabic, aggiungendo che il nuovo governo ha una visione che si fonda su quanto ha fatto finora l'esecutivo precedente. "Oggi, mentre presento il programma, le casse dello stato sono in buone condizioni – ha osservato - , gli indicatori macroeconomici sono positivi, l'inflazione sta entro i parametri. Nessun governo negli ultimi dieci anni ha iniziato il proprio mandato in condizioni tanto buone come il governo che, se verrà votato, guiderò io. Ringrazio il governo precedente e il presidente Aleksandar Vucic". (segue) (Seb)