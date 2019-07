Serbia: premier Brnabic presenta risultati primi due anni governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brnabic ha inoltre ricordato che la Serbia ha avviato nel 2014 i negoziati con l'Unione europea nell'ambito del processo di integrazione. Un'accelerazione della crescita economica è stata indicata fra le priorità del nuovo governo, secondo quanto ancora dichiarato dalla premier al momento della presentazione della squadra. "La cosa importante – ha proseguito Brnabic – è che abbiamo messo ordine nelle finanze pubbliche. I cittadini lo hanno riconosciuto e ne hanno portato il carico più pesante. Questi sforzi, dei cittadini e del governo, sono stati riconosciuti anche da parte del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale". La riforma digitale e l'istruzione sono state fra le priorità menzionate da Brnabic. La digitalizzazione, ha proseguito, può offrire nuove opportunità di lavoro e migliori occupazioni per i cittadini. "Questo governo – ha aggiunto – lavorerà per cambiare i paradigmi esistenti e il modo di pensare in ogni segmento della società". Un'altra priorità del nuovo esecutivo, ha detto Brnabic, è l'istruzione. "Si tratta – ha osservato - del più alto valore del 21mo secolo e dobbiamo averne cura". (segue) (Seb)