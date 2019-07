Serbia: premier Brnabic presenta risultati primi due anni governo (4)

- La squadra di governo proposta da Brnabic ha previsto 18 ministeri al posto dei 16 dell'esecutivo precedente, più tre ministri senza portafoglio. Le nuove personalità inserite nell'esecutivo di Brnabic rispetto al precedente di Aleksandar Vucic sono tre, ovvero i socialisti Branko Ruzic e Goran Trivan oltre a Nenad Popovic, fondatore del Partito popolare di Serbia (Srpska narodna stranka) e presidente del gruppo parlamentare di amicizia Serbia-Russia. La squadra vede come premier Ana Brnabic, mentre sono rimasti Ivica Dacic come primo vicepremier e ministro degli Esteri, Nebojsa Stefanovic come vicepremier e ministro dell'Interno, Rasim Ljajic come vicepremier e ministro del Commercio, turismo e telecomunicazioni, Zorana Mihajlovic come vicepremier e ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti. E' rimasto inizialmente anche Dusan Vujovic come ministro delle Finanze, poi sostituito da Sinisa Mali, e sono rimasti Goran Knezevic come ministro dell'Economia e Branislav Nedimovic come ministro dell'Agricoltura. (segue) (Seb)