Serbia: premier Brnabic presenta risultati primi due anni governo (5)

- Goran Trivan guida il nuovo ministero dell'Ambiente, mentre Aleksandar Antic è rimasto al ministero dell'Energia e settore minerario. Jadranka Joksimovic, che nel governo precedente era ministro senza portafoglio con delega all'Integrazione europea, è ora alla guida del nuovo ministero dell'Integrazione europea. Nela Kuburovic è rimasta al ministero della Giustizia, mentre la stessa Brnabic è stata sostituita alla Pubblica amministrazione da Branko Ruzic. Aleksandar Vulin e Zoran Djordjevic si sono scambiati di ruolo andando a ricoprire i ministeri che fino a quel momento erano stati guidati dall'altro: il primo è diventato quindi ministro della Difesa mentre il secondo è andato a guidare il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Zlatibor Loncar è rimasto ministro della Sanità, Mladen Sarcevic all'Istruzione, Vanja Udovicic allo Sport, Vladan Vukosavljevic alla Cultura e informazione. I tre ministri senza portafoglio sono Slavica Djukic Dejanovic per le politiche demografiche, Milan Krkobabic per lo sviluppo regionale e Nenad Popovic per l'Innovazione e la tecnologia. (Seb)