Infrastrutture: Toninelli, nelle prossime settimane decreto con Tria su caso Atlantia

- Il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine dell'inaugurazione del nuovo ponte di Annone Brianza (Lc), intervenendo sul tema della revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia, ha spiegato che "nelle prossime settimane costruiremo il percorso che chiude il procedimento amministrativo. Ci sarà un decreto del sottoscritto e del ministro Tria e si vedrà cosa si potrà fare senza nessun caos". "A chi dice che 'siamo contro l'industria' - ha proseguito - dico che semplicemente vogliamo tutelare gli imprenditori bravi, noi vogliamo che chi viene a investire in Italia sappia quali sono le regole. Chi fa crollare un ponte con 43 morti non è stato in grado di rispettare le regole, di gestirlo e non è all'altezza di gestire un bene pubblico italiano". (Rem)