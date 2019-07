Kazakhstan: giacimento Tengiz, interrotti lavori di costruzione nel sito a causa di scontri interetnici

- Il dipartimento di polizia della regione di Atyrau, in Kazakhstan, ha avviato un’indagine preliminare per appurare le cause dell’incidente che ha portato ad una serie di scontri violenti tra gli addetti ai lavori nel giacimento petrolifero di Tengiz. Lo si apprende grazie a una nota del ministero dell'Interno, in cui si aggiunge che le forze di polizia hanno avuto modo di parlare e confrontarsi con coloro che hanno partecipato o sono stati coinvolti negli scontri. “Il conflitto è risolto”, hanno ribadito i funzionari delle forze dell’ordine giunti sul posto, esortando i cittadini e i media a non diffondere false informazioni in merito all’accaduto. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Akipress”, al momento la situazione è stabile e sotto il controllo delle autorità competenti. (segue) (Res)