Kazakhstan: giacimento Tengiz, interrotti lavori di costruzione nel sito a causa di scontri interetnici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri hanno avuto luogo nel sito di costruzione lo scorso sabato, e si sono conclusi con più di 40 feriti non gravi tra gli addetti ai lavori. Questo stando ad una nota diffusa dalla compagnia Tengizchevroil, la joint venture che gestisce e opera il giacimento. Secondo quanto si apprende dal documento, a seguito dell’arrivo delle autorità competenti sul luogo degli scontri le attività produttive sono riprese, e stanno proseguendo normalmente. I lavori di costruzione del sito, tuttavia, sono stati temporaneamente interrotti, e i vertici di Tengizchevroil stanno riflettendo su quando si potranno riprendere. Secondo quanto riportato da “Akipress”, il governatore della regione di Atyrau, Nurlan Nogayev, e il direttore generale di Tengizchevroil, Eimear Bonner, sono arrivati sul posto per incontrare i dirigenti della compagnia e gli addetti ai lavori e discutere la situazione, che al momento è qualificata come tranquilla. In aggiunta, le autorità hanno disposto la creazione di una commissione che si occuperà di appurare precisamente le cause che hanno portato all’incidente, e l’operatore del giacimento ha esortato tutto il personale a “rispettare la diversità dei colleghi, e ad astenersi dal promuovere discriminazione di alcun tipo”. (segue) (Res)