Italia-Repubblica Ceca: quartetto “Napoli Trip” di Stefano Bollani al Bohemia Jazz Fest 2019

- L’Istituto italiano di cultura di Praga è lieto di annunciare la partecipazione al Bohemia Jazz Fest 2019 del pianista e compositore italiano Stefano Bollani col suo quartetto “Napoli Trip” (Daniele Sepe al sax, Nico Gori al clarinetto e Bernardo Guerra alla batteria) in programma lunedì 8 luglio alle ore 20.30 in Piazza della Città Vecchia. Come riferisce un comunicato stampa dell'Istituto di cultura, il progetto consiste in composizioni originali di Bollani ispirate alla ricca tradizione popolare del canto napoletano. Stefano Bollani esordisce giovanissimo e dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di Firenze si afferma nella musica jazz. Fondamentale è la collaborazione con Enrico Rava, iniziata nel 1996 e mai interrotta, con cui tiene centinaia di concerti ed incide 13 dischi. In ambito classico si esibisce come solista con orchestre sinfoniche al fianco di direttori di fama mondiale. Collabora con il teatro scrivendo musiche per spettacoli. Il Bohemia Jazz Fest, ideato nel 2005 e diretto dal chitarrista ceco Rudy Linka, quest’anno si svolge dall‘8 al 15 luglio a Praga, Pilsen, Liberec, Domazlice, Tábor e Brno. Il concerto del “Napoli Trip“ si tiene in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Praga e l‘Istituto italiano di cultura e col sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. (Com)