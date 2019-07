Minori: Bernini (Fi), su scandalo affidi, subito inchiesta parlamentare

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, in una nota dichiara: "Il business dei bambini strappati alle famiglie, plagiati e affidati agli amici degli amici è uno degli scandali più spaventosi venuti alla luce negli ultimi anni, e non finiremo mai di ringraziare magistratura e Forze dell’ordine per l’operazione Angeli e Demoni. Ma quello che preoccupa - sottolinea - è il velo di silenzio che è subito sceso su una vicenda evidentemente scomoda, perché coinvolge servizi sociali e connivenze politiche di una Regione rossa sbandierata finora come modello. Forza Italia fin da domani si attiverà al Senato per arrivare a una rapida inchiesta parlamentare, perché è inammissibile che uno scandalo di queste dimensioni, che in un Paese civile dovrebbe scuotere e mobilitare le coscienze, finisca nell’oblio, oscurato dall’egemonia del politicamente corretto, che parla solo dei migranti della Sea Watch". (Com)