Vietnam: crescita del Pil del 6,76 per cento nel primo semestre (2)

- Lam ha dichiarato che il settore agricolo, forestale e ittico sta affrontando sfide importanti per via della prolungata ondata di caldo che ha ridotto la produttività e per l'epidemia di peste suina africana che ha minacciato il settore zootecnico. L'industria dei servizi invece è stata sostenuta da vendite all'ingrosso e al dettaglio molto positive, attività finanziarie, servizi bancari e assicurativi e trasporti. L'economia del Vietnam ha mostrato segnali fortemente positivi, e la fiducia nelle imprese è rimasta alta tra gli investitori domestici e stranieri, ha detto Lam. Secondo una relazione di Nikkei, l'indice dei gestori degli acquisti della produzione del Vietnam (Pmi) è di 52 punti, più alto che negli altri paesi della regione. I produttori sono convinti che la domanda dei consumatori si sia alzata, e che ci siano stati aumenti in nuovi ordini da clienti sia locali che stranieri. Un sondaggio condotto dall'Ufficio generale di statistica (Gso) sulla crescita economica ha mostrato che la maggior parte delle aziende ha ottenuto ottimi risultati nel secondo trimestre dell'anno finanziario, e si sentono positive nei confronti del terzo trimestre. Il Gso ha anche reso noto che l'indice dei prezzi al consumo (Cpi) è aumentato del 2,64 per cento nella prima metà del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (segue) (Fim)