Vietnam: crescita del Pil del 6,76 per cento nel primo semestre (3)

- Do Thi Ngoc, il direttore del dipartimento delle Statistiche sui prezzi, ha commentato che i prezzi di alcuni beni di consumo si sono alzati nei primi sei mesi dell'anno per via di una maggiore domanda durante le vacanze del capodanno lunare (Tet), la più lunga e importante festività in Vietnam. In quel periodo i prezzi di alimenti, bevande, sigarette, indumenti, trasporti pubblici e servizi turistici si sono alzati. L'assestamento dei prezzi dell'elettricità e una maggiore domanda durante il Tet hanno causato una crescita del 5,84 per cento su base annua nei prezzi dell'elettricità. Anche i prezzi dei materiali da costruzione e delle forniture per l'ufficio si sono alzati. Invece il prezzo di petrolio, gas, servizi di educazione e sanità si è abbassato. Le statistiche mostrano che l'inflazione di giugno (escluso l'indice dei prezzi al consumo di derrate alimentari, cibo fresco, energia, e servizi sanitari e di educazione) si è alzata dello 0,16 per cento rispetto al mese precedente e dell'1,96 per cento su base annua. Nella prima metà dell'anno, la percentuale si è alzata fino all'1,87 per cento su base annua, il che secondo il Gso è un segno dell'efficienza della politica monetaria vietnamita. (Fim)