Lavoro: M5s, dati occupazione maggio miglior risposta a chi aveva scommesso su sconfitta Paese

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro, commentano in una nota: "In questo primo anno al governo i sedicenti 'competenti' ce ne hanno dette di tutti i colori. Hanno attaccato i nostri provvedimenti, dal decreto Dignità al salario minimo passando per il Reddito di cittadinanza, paventando l'apocalisse; hanno chiamato Di Maio 'Ministro della disoccupazione'. Invece oggi l'Istat - sottolineano - dice non solo che a maggio la disoccupazione è scesa dello 0,2 per cento attestandosi al 9,9 per cento (il valore più basso dal febbraio 2012) mentre quella giovanile ha fatto segnare un -0,7 per cento calando al 30,5 per cento, ma che il tasso di occupazione è salito al 59 per cento, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche cioè dal 1977. Tutti quelli che a vario titolo avevano scommesso sulla sconfitta del Paese hanno sonoramente perso. Se gli è rimasto un briciolo di dignità oggi dovrebbero fare solo una cosa: chiedere scusa, in primis ai cittadini. Noi nel frattempo - concludono - continuiamo a lavorare per il loro bene, ridandogli dignità e diritti". (Com)