Lavoro: Di Maio, decreto Dignità sta funzionando, non si cambia di una virgola

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, commenta i dati Istat sulla disoccupazione: "Le notizie che leggiamo questa mattina ci dicono che quella di oggi è davvero una bella giornata. Dopo esser stato attaccato per mesi dai partiti d’opposizione (e dai loro media di riferimento) che me ne hanno dette di tutti i colori, ridicolizzando il decreto Dignità (dicevano che non sarebbe servito a nulla!), ancora una volta sono felice di smentire questi chiacchieroni con i fatti. Sapete cosa dicono i dati istat di questa mattina? Che la disoccupazione è in calo, parliamo del dato più basso dal 2012, mentre aumentano gli occupati, il dato massimo dal 1977". Quindi, Di Maio prosegue: "Non voglio annoiarvi con i numeri ma ce ne sono alcuni che meritano di essere citarti. L’Istat ci dice che 'il tasso di disoccupazione a maggio cala, attestandosi al 9,9 per cento'. Come detto si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012. Contestualmente - prosegue il capo politico del M5s - a maggio ci sono +67 mila occupati rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione che sale al 59,0 per cento, cioè il valore più alto dal 1977 ad oggi. Sì, avete capito bene. Anche il dato della disoccupazione giovanile è in calo di 0,7 punti rispetto al mese precedente". (segue) (Rin)