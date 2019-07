Lavoro: Di Maio, decreto Dignità sta funzionando, non si cambia di una virgola (2)

- Nel suo post, poi, il ministro aggiunge: "Le opposizioni adesso cosa hanno da dire? Continueranno a sbraitare, oppure finalmente si faranno un bagno di umiltà leggendo questi dati? Il decreto Dignità sta funzionando. E lo sottolineo anche a chi, tramite i giornali, ha diffuso la notizia, ovviamente falsa, che il decreto Dignità andrebbe riscritto. Lo dico chiaramente per l’ultima volta, con dati alla mano: del decreto Dignità non si cambia nemmeno una virgola". Per concludere infine: "Dopo i fallimenti del Pd, abbiamo messo in campo il primo provvedimento che finalmente sta creando lavoro. E di questo ne sono fortemente orgoglioso. Lo so bene, c’è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. Avanti così". (Rin)