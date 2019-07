Imprese: Sace Simest (Gruppo Cdp), da oggi finanza agevolata per un maggior numero di imprese

- La conversione in Legge del “Decreto Crescita” amplia la platea delle imprese che possono rivolgersi al Polo Sace Simest per intraprendere e rafforzare – a condizioni vantaggiose – il percorso di crescita internazionale. La norma allarga, infatti, le geografie di operatività di due strumenti di finanza agevolata che Simest gestisce per conto del ministero dello Sviluppo economico: i finanziamenti per l’Internazionalizzazione e il Fondo di Venture Capital. Finanziamenti per l’Internazionalizzazione. Secondo quanto riferisce un comunicato, si tratta di strumenti agevolati diretti finora alla promozione, sviluppo e consolidamento delle imprese italiane – soprattutto Pmi – nei paesi extra-Ue. La norma ne estende l’operatività – nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato - anche all’interno dell’Unione. Vi saranno pertanto maggiori opportunità per le aziende italiane di beneficiare di risorse a tasso vantaggioso (pari a giugno 2019 allo 0,089 per cento annuo). (segue) (Com)