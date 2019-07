Imprese: Sace Simest (Gruppo Cdp), da oggi finanza agevolata per un maggior numero di imprese (2)

- Per quanto riguarda il Fondo di Venture Capital, si tratta di uno strumento che si affianca alle risorse proprie Simest nell’ingresso nel capitale di controllate estere di gruppi italiani. Nato per operare limitatamente alle “aree geografiche di interesse strategico”, da oggi allarga il suo campo di azione a tutti i paesi extra-Ue. Pertanto, tutte le iniziative delle imprese italiane di investimento diretto estero al difuori dell’Unione, potranno beneficiare dell’ottimizzazione del funding, grazie alle condizioni agevolate e all’assenza di richiesta di garanzie. Le novità diverranno operative una volta emanati i decreti attuativi. (Com)