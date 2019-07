Georgia: inviato Tbilisi, Russia non pronta a portare avanti colloqui su territori occupati

- I cittadini georgiani non credono che la Federazione Russa sia disposta a fare progressi nel quadro delle consultazioni internazionali sulla stabilità e la sicurezza dei territori occupati - Abkhazia e Ossezia del Sud - che si svolgono a Ginevra. Lo ha dichiarato oggi il rappresentante speciale del premier georgiano per i rapporti con la Russia, Zurab Abashidze. “Non crediamo che la Russia sia pronta a fare ulteriori progressi nel quadro del dialogo”, ha detto, ricordando che la prossima riunione è in programma per le giornate di domani e dopodomani. (Res)