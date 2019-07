Camera: domani audizioni su inclusione scolastica studenti con disabilità

- Domani, martedì 2 luglio, alle ore 11, le commissioni riunite Cultura e Affari sociali della Camera, presso l'Aula della commissione Affari sociali, svolgono l'audizione di rappresentanti del Coordinamento dei presidenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, della Società italiana ricerca didattica, dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (Angsa), della provincia di Brescia e della Città metropolitana di Milano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)