Olimpiadi 2026: Toninelli, tavolo con Anas e Regione Lombardia

- Un tavolo tecnico per le Olimpiadi invernali che si terranno a Milano e Cortina nel 2026. Lo ha annunciato il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli a margine dell'inaugurazione del nuovo ponte di Annone Brianza (Lc). "Ho preso con il presidente Fontana un impegno di trovarci - ha detto il ministro - mi ha dato un elenco di opere, faremo una valutazione attraverso la mia direzione e creeremo un tavolo tecnico Mit-Anas-Regione Lombardia per farci trovare pronti con tutte le infrastrutture all'avanguardia e in sicurezza". (Rem)