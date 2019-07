Alitalia: Toninelli, lavoriamo ad assetto investitori per rilanciarla per sempre

- Il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, risponendo a margine dell'inaugurazione del nuovo cavalcavia di Annone Brianza (Lc), a chi gli ha chiesto se Fs salirà sopra il 50 per cento in Alitalia, ha replicato che "non si possono fare dichiarazioni stampa che riguardano così nel dettaglio operazioni così importanti. Stiamo lavorando, siamo fiduciosi, l'eredità è la peggiore che si potesse avere, il dossier è complicatissimo". Il ministro ha poi ricordato che "la scadenza è metà luglio, speriamo di farcela, con un assetto di investitori in grado non di salvarla per qualche anno, ma di rilanciarla per sempre". (Rem)