Camera: domani audizione su rappresentanza sindacale in luoghi lavoro

- Domani, martedì 2 luglio, alle ore 12, la commissione Lavoro della Camera svolge l'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cobas, Confael, Cse, Cub, Gilda, Orsa, Sgb e Sna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)