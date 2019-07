Lavoro: Capone (Ugl), bene calo disoccupazione, direzione è giusta

- Paolo Capone, segretario generale Ugl, in merito alla pubblicazione degli ultimi dati Istat, afferma in una nota: "Nel mese di maggio il tasso di disoccupazione è sceso al 9,9 per cento ed è la prima volta dal febbraio del 2012. Questo dimostra che le politiche anti-austerity cominciano a dare i primi frutti". Capone, inoltre, sottolinea: "L'aumento degli occupati al 59 per cento e la crescita del numero di contratti di lavoro stabile è un ulteriore dato positivo a riprova del fatto che stiamo andando nella direzione giusta. Resta ancora molto da fare su salari e riduzione delle tasse - conclude il sindacalista - ma siamo fiduciosi". (Com)