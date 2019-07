Monterotondo: sotto abuso di alcol mettono a soqquadro minimarket, arrestate due donne

- Nel corso delle attività di controllo del territorio, svolte nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno arrestato una 40enne e una 37enne, entrambe di Mentana, già note alle forze dell’ordine, per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari della sezione radiomobile sono intervenuti, su richiesta del Nue 112, all’Arco di San Rocco, nel centro storico di Monterotondo, dove era stata segnalata una violenta lite all’interno del minimarket gestito da un cittadino del Blangladesh. Due donne, sotto evidente stato di abuso di sostanze alcoliche, avevano aggredito il titolare 47enne ed il figlio di 19 anni accusandoli di non avergli consegnato poche decine di centesimi quale resto dell’acquisto di alcune bevande. Nel corso della lite, le donne hanno anche danneggiato alcuni prodotti esposti sugli scaffali del negozio, messo a soqquadro. Alla vista dei militari, le donne hanno ulteriormente dato in escandescenze tentando di aggredire anche loro. Solo dopo aver vinto la loro resistenza, i carabinieri le hanno bloccate e arrestate. Le donne, condotte in caserma, sono state tradotte nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tivoli. I controlli nel centro storico, interessato dal fenomeno della movida, sono proseguiti per tutto il weekend: i carabinieri hanno controllato alcuni bar e pub della zona per verificare che gli stessi rispettassero il regolamento comunale che vieta la vendita di alcolici dopo le 22.(Rer)