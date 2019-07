Cina: regolatore dei titoli salvaguarda ordine del mercato e interessi degli investitori

- La China Securities Regulatory Commission (Csrc), il principale regolatore dell'industria dei titoli in Cina, ha emanato 63 decisioni scritte di sanzione amministrativa e otto decisioni scritte in merito al divieto di ingresso nel mercato nel primo semestre dell'anno. Le decisioni scritte relative alla sanzione amministrativa hanno coinvolto 27 imprese e 181 individui. Le sanzioni cumulative hanno raggiunto 985 milioni di yuan (circa 143,34 milioni di dollari) che includevano 553 milioni di yuan (80 milioni di dollari) in operazioni di insider trading, secondo quanto riportato da "China news". La ristrutturazione delle attività delle società quotate era l'area ad alto rischio per e l'attenzione della supervisione e della punizione della Csrc. "Csrc sosterrà attacchi permanenti a varie attività illegali di per salvaguardare un ordine equo del mercato e gli interessi degli investitori piccoli e medi", ha affermato Chang Depeng, portavoce della Csrc. (Cip)