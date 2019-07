Iraq: lanciata nuova operazione militare contro lo Stato islamico nell'Anbar

- Il comando delle operazioni nella provincia occidentale dell’Anbar ha lanciato una nuova, vasta operazione militare per contrastare i “notevoli movimenti” dei gruppi terroristi nel governatorato desertico iracheno. Ad annunciarlo è stato il comandante Qassim Muslleh: "Alcune aree hanno visto dei notevoli movimenti dei terroristi dello Stato islamico. L'operazione riguarda in particolare il deserto occidentale del Ramadan e le aree di Saad, Ras al Ajarmy, Ras al Oud, Ras al Nesr, Nazira, Husseinya, Zur Huran", ha aggiunto Muslleh. In tutte queste zone l’intelligence irachena ha rilevato un aumento delle attività dei terroristi fedeli al sedicente "califfo" Abu Bakr al Baghdadi. “La protezione di queste zone influenzerà positivamente la situazione di sicurezza nell'ovest del paese", ha aggiunto Muslleh. La provincia dell’Anbar considerata una roccaforte della minoranza sunnita irachena e durante i primi anni dell’operazione statunitense Iraqi Freedom ha rappresentato una base importante per al Qaeda e altri gruppi di insorti. La sua conformazione geografica e la sua morfologia caratterizzata da vasti deserti l’ha resa un territorio ideale anche per lo Stato islamico, permettendo il trasferimento di uomini attraverso il confine con la Siria per poter compiere attacchi nel cuore dell’Iraq consentendo l’occupazione di città come Ramadi, capoluogo provinciale, e Falluja, distanti solo 100 chilometri da Baghdad. (segue) (Irb)