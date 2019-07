Sanità Lazio: Lombardi-Barillari (M5s), presentata risoluzione per reinternalizzare servizi sanitari entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del M5s, Roberta Lombardi e Davide Barillari, hanno presentato una risoluzione per le commissioni regionali del Lazio, Lavoro e Sanità, per l'avvio di un piano volto alla re-internalizzazione graduale dei servizi sanitari entro il 2023, senza perdita occupazionale. Lo riferisce una nota. “La risoluzione denuncia quanto fatto a danno dei lavoratori da parte della giunta, pur avendo promesso altro, e propone vie d'uscita e soluzioni – spiega la nota –. Con la scusa del commissariamento c'è stato un sistematico impoverimento delle risorse e uno stop alle assunzioni, tanto che la Regione di Zingaretti ha portato Asl e aziende ospedaliere in calo di organico e con una forte riduzione della qualità dell'assistenza sui pazienti, nonostante tutti gli sforzi del personale operante, sia interno che esterno”. La nota prosegue: “Zingaretti, e il suo assessore D'Amato, hanno fatto ricorso a consulenze, deroghe, proroghe e soprattutto esternalizzazione di appalti e ditte cooperative, privatizzando interi servizi della sanità laziale. E l'esternalizzazione coinvolge tutti, dai medici agli operatori socio-sanitari, aggravando la condizione dei lavoratori e peggiorando la qualità del servizio. Lo spostamento dei costi del personale su altre voci, visto che incideva per l'80 per cento sui bilanci generali di Asl e aziende ospedaliere, è stata la soluzione con cui la giunta Zingaretti nel passato ha ovviato al problema delle assunzioni”. (segue) (Com)