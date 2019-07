Sanità Lazio: Lombardi-Barillari (M5s), presentata risoluzione per reinternalizzare servizi sanitari entro 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lombardi e Barillari, tra le altre cose, spiegano che “il Lazio è diventato senza salute e si sono creati lavoratori di serie A e di serie B. Nel solo policlinico Umberto I di Roma, 600 infermieri sono in appalto: ogni ora da loro lavorata costa alla Regione 26 euro e al lavoratore ne arrivano 10 lordi, a volte 7, 8 euro” e che “un anno fa l'assessore alla sanità Alessio D'Amato assicurò alla stampa la possibilità di avviare un processo di re-internalizzazione”. I due consiglieri quindi concludono chiedendo “la conferma di questa intenzione, l'applicazione della sentenza del consiglio di stato con il Ccnl della sanità pubblica ai lavoratori coinvolti; l'avvio di uno studio di fattibilità sul processo di re-internalizzazione graduale dei servizi sanitari e anche non sanitari” e “chiediamo che la giunta inserisca clausola di tutela del personale nei prossimi bandi”. “Non devono più esistere lavoratori di serie A e di serie B: una forza politica di sinistra non deve strillare la salvaguardia totale dei lavoratori, ma praticarla”, concludono. (Com)