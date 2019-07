Georgia-Russia: rappresentante premier, incontro con viceministro Karasin sarà a settembre

- Il rappresentante speciale del primo ministro georgiano per i rapporti con la Federazione Russa, Zurab Abashidze, ha in programma un nuovo incontro con il viceministro degli Esteri di Mosca, Grigorj Karasin, per il mese di settembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che lo scorso 25 giugno il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov, ha dichiarato che un colloquio tra le due parti non era in programma, ma che sarebbe stato organizzato qualora le autorità di Tbilisi lo avessero richiesto. “Al nostro ultimo incontro dello scorso 13 giugno abbiamo concordato di vederci nuovamente a settembre: per quanto riguarda una possibile riunione straordinaria, non ne abbiamo discusso, ma si potrebbe organizzare ove necessario”, ha detto Abashidze. (Res)