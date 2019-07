Imprese: Cciaa, a Milano cresciute dell'8 per cento in un anno quelle legate al caldo estivo

- Fare affari con il caldo: è ciò che fanno 28 mila imprese lombarde, il 15,5 per cento del totale nazionale. Il loro numero è cresciuto dell’8 per cento in un anno. Sono soprattutto imprese che si occupano di installazione e manutenzione di condizionatori (3 mila su 12 mila in Italia) e cura del paesaggio (5 mila su 23 mila) che cresce del 3,6 per cento in un anno in regione e del 2,6 per cento nel Paese. Oltre 2 mila in Lombardia e 19 mila in Italia, tra produzione e commercio, le attività legate al gelato, quasi 2 mila su 23 mila le imprese che forniscono soluzioni economiche di alloggio come residence e bed and breakfast, campeggi e agriturismi, oltre mille su 9 mila quelle che vendono articoli sportivi e per il tempo libero come le biciclette. Il comparto dei settori estivi lombardi conta oltre 100 mila addetti, il 18,3 per cento dei 550 mila nazionali. Vale 11 miliardi di euro di fatturato, di cui oltre 4 solo a Milano, su un totale italiano di circa 40 miliardi di euro. A rivelarlo è un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Registro Imprese 2019. (segue) (com)