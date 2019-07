Imprese: Cciaa, a Milano cresciute dell'8 per cento in un anno quelle legate al caldo estivo (2)

- Tra le lombarde Milano conta 7.489 imprese, il 27,0 per cento regionale. Seguono Brescia con 3.799 imprese e un peso del 13,7 per cento, Bergamo con 3.308, Varese con 2.660 e Monza con 2.392 imprese. Ne conta 2 mila Como. Per addetti, prima è Milano con oltre 31 mila, seguita da Monza e Brianza con circa 17 mila e Brescia e Bergamo con circa 11 mila ciascuna. In Italia prima è Roma con 12.698 imprese (7 per cento del totale nazionale) e 36 mila addetti, seguita da Milano con 7.489 mila imprese (4,2 per cento) e 31.247 mila addetti. Scorrendo la classifica delle province ci sono Torino e Napoli con oltre 6 mila imprese, Bari, Firenze, Brescia e Salerno con 4 mila imprese. Per quanto riguarda gli addetti dei settori "estivi" al terzo posto troviamo Torino con 21 mila, seguita da Monza e Brianza con 17 mila, Napoli e Padova con 13 mila, Verona, Firenze e Brescia con 12 mila. Guardando alla crescita in un anno del numero delle imprese attive nel comparto, al primo posto si colloca Nuoro con +5,2 per cento, Siracusa con +4,7 per cento tra 2018 e 2019, seguita da La Spezia (+4,3 per cento). (segue) (com)