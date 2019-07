Imprese: Cciaa, a Milano cresciute dell'8 per cento in un anno quelle legate al caldo estivo (3)

- La Camera di commercio ricorda anche l’attivazione della nuova banca dati sui gas fluorurati ad effetto serra, a cui si devono registrare imprese e professionisti che svolgono attività di controllo, installazione manutenzione o riparazione di condizionatori, apparecchi di refrigerazione, estintori e impianti antincendio. Ci sarà l'obbligo di registrare i dati relativi alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature contenenti gas fluorurati che partirà da luglio mentre da settembre ci sarà quello di comunicare i dati relativi agli interventi sulle apparecchiature contenenti FGAS. L'obbligo di comunicazione è per chi opera nel settore e per i rivenditori di FGAS. "L'ambiente ha una centralità crescente - ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - per l'impatto su economia, territorio e qualità della vita. Come Camera di commercio contribuiamo ad elevare il livello di attenzione e di consapevolezza delle imprese, in particolare di quelle legate alla manutenzione e installazione delle apparecchiature, anche attraverso una informazione puntuale sulle novità normative. Un più attento controllo delle emissioni e dei gas utilizzati negli impianti porterà infatti benefici a tutti, imprese e consumatori". (com)