Sea Watch: Molteni a "Il Messaggero", il decreto sicurezza funziona già bene (2)

- "Lavoreremo - continua - su un inasprimento delle sanzioni ed eventualmente ragioneremo sull'abolizione della necessità della recidiva per procedere con il sequestro. Ma vogliamo anche potenziare lo strumento delle indagini sotto copertura e delle intercettazioni preventive, sempre per combattere l'attività degli scafisti. E soprattutto vogliamo garantire maggiori tutele alle forze dell'ordine, principalmente durante le manifestazioni, ed evitare altri fatti drammatici come quello dei cinque militari che hanno rischiato la vita, con la moto-vedetta della Finanza speronata a causa della condotta insensata della comandante Carola Rackete. A loro va tutta la mia solidarietà". Con la Procura di Agrigento in passato c'erano stati scontri, dal caso 'Diciotti' ai precedenti casi 'Sea Watch'. "Rispetto l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il decreto sicurezza non tocca l'operato dei pm, ma agisce da un punto di vista amministrativo. Prendo atto con favore del fatto che alla comandante siano stati contestati reati gravissimi. E mi auguro che l'arresto venga convalidato e confermato. Se così non fosse siamo già pronti a intervenire con un decreto di espulsione. Detto ciò, quando finirà il sequestro probatorio della magistratura scatterà quello amministrativo finalizzato alla confisca: la nave non potrà ripartire. Abbiamo introdotto questi strumenti proprio per impedire che le barche sequestrate venissero restituite alle Ong dopo pochi giorni". (segue) (Res)