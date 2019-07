Albania: amministrative, concluso lo spoglio in quasi la metà dei comuni

- Si è concluso in Albania lo spoglio delle schede elettorale in 27 dei 61 comuni, per i cui sindaci e consigli comunali si è votato ieri in tutto il paese. In tre comuni il processo non è stato ancora avviato, mentre procede invece con velocità nei restanti 31 comuni. Alle amministrative di ieri non partecipato l'opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha, e la maggioranza di centrosinistra del premier Edi Rama si avvia verso il totale controllo anche di tutta l'amministrazione locale del paese, che per la prima volta nella breve storia del pluralismo albanese, spetterà ad un’unica forza politica. Il processo di voto di ieri si è tenuto sullo sfondo di una profonda crisi politica e dei timori di disordini. Il tutto però si è svolto in piena tranquillità e senza incidenti. (segue) (Alt)