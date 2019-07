Albania: amministrative, concluso lo spoglio in quasi la metà dei comuni (2)

- L'affluenza alle urne è stata al 21,6 per cento, ossia poco più di 771 mila elettori. Un dato quasi prevedibile, se tenuto conto della tesissima situazione che ha preceduto la giornata di oggi, e del fatto che in quasi la metà dei comuni, i candidati della maggioranza del premier Edi Rama, non hanno avuto di fronte nessun concorrente. La maggioranza però si dice abbastanza soddisfatta, visto che nelle ultime elezioni del 2017, ha ottenuto 765 mila voti. Con rivali di poco rilievo nelle amministrative, il centrosinistra avrebbe perso quindi solo pochi voti. L'opposizione invece accusa di manipolazioni con i dati sull'affluenza, sostenendo che alle urne si sarebbero presentati solo poco più del 15 per cento degli elettori. (Alt)