Emilia Romagna: riaperto il bando per chiedere gli ecobonus per i veicoli privati

- E' stato riaperto il bando della Regione Emilia Romagna per richiedere gli ecobonus e dare la possibilità ai cittadini di ottenere un rimborso per sostituire una vecchia auto con un mezzo più ecologico. Ci sarà tempo fino al 30 settembre, a partire dal prossimo lunedì 8 luglio, per fare richiesta del contributo, fino 3 mila euro per chi deciderà di sostituire la propria auto, compresi i diesel euro 4, e acquistare un nuovo modello a basso impatto ambientale o a zero emissioni, come nel caso delle auto elettriche. I contributi saranno concessi indipendentemente dal reddito o dall’Isee del richiedente. A questa misura di contrasto per smog e polveri sottili che verrà finanziata con 4 milioni di euro dalla Regione, potranno essere abbinate altre iniziative per incentivare la mobilità sostenibile, tra cui lo sconto di almeno il 15% sul prezzo di listino da parte dei concessionari, che hanno aderito al protocollo approvato dalla Regione con Anfia, Unrae e Federauto. In merito l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo ha dichiarato: "Abbiamo deciso di riaprire i termini del bando per permettere così ad altre famiglie e cittadini di usufruire della possibilità di sostituire l’auto grazie all’incentivo dell’ecobonus regionale. Nuove richieste che andranno a sommarsi alle 389 già arrivate con il bando che si è chiuso a fine maggio e che abbiamo finanziato con oltre 914mila euro. Con questo nuovo bando si incentiva il rinnovo del parco auto in circolazione sul nostro territorio riducendo le emissioni inquinanti". "Tutti insieme - ha concluso Gazzolo - possiamo mettere in pratica una parte importante degli obiettivi regionali che puntano a rendere sempre più concreto il miglioramento della qualità dell’aria". (Ren)