Lavoro: al via potenziamento Centri impiego, firmato decreto riparto fondi per assunzioni 28 giugno 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato il decreto di riparto dei fondi per il potenziamento infrastrutturale dei Centri per l'impiego e per le 4.000 assunzioni a tempo indeterminato che le Regioni sono autorizzate a effettuare tramite concorso già nel 2019. Il ministero - riferisce una nota del dicastero del Lavoro - avvia così la riforma strutturale delle politiche attive per il lavoro. Il finanziamento di oltre 800 milioni di euro alle Regioni per ammodernare, ampliare e rendere funzionali i servizi per il lavoro è un atto di grande responsabilità del dicastero che, per la prima volta, lega a una riforma del mercato del lavoro un cospicuo investimento finanziario. A questo, si aggiungono le risorse per l'assunzione di 4.000 operatori dei Centri per l'impiego a tempo indeterminato. (Com)