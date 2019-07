Sudan: nuovi scontri tra polizia e manifestanti, sette morti e 181 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza Libertà e Cambiamento del Sudan aveva annunciato per il 30 giugno una grande manifestazione a Khartum per chiedere la consegna del potere da parte della giunta militare, sottolineando come “qualsiasi tentativo di azioni violente sarà responsabilità del Consiglio militare”. L’organizzazione ha poi reso noto di aver consegnato alla giunta militare una lista di proposte di accordo tramite i mediatori dell’Unione africana. In una nota, pubblicata sul profilo Facebook del Raggruppamento dei professionisti sudanesi, si precisa che la lista di proposte per uscire dalla crisi è all’attenzione degli organi nazionali e internazionali. Secondo l'emittente "al Arabiya", durante le proteste di ieri la polizia sudanese ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti in tre distretti di Khartum mentre migliaia di persone si sono radunate in risposta a un appello per una manifestazione di massa oggi contro i generali al potere. I gas lacrimogeni sono stati utilizzati nel distretto settentrionale di Bari e a Mamura e Arkweit, nella parte orientale di Khartum, mentre i manifestanti scandivano slogan per la transizione di potere dai militari a un governo politico. Le forze di sicurezza hanno anche sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti nella città orientale di Gadaref, ha riferito un testimone. (segue) (Res)