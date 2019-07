Sudan: nuovi scontri tra polizia e manifestanti, sette morti e 181 feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) avevano proposto di rinviare la formazione dell'Assemblea legislativa transitoria in Sudan e di istituire un'autorità a guida civile entro la fine di giugno. La proposta, secondo quanto riporta il quotidiano “Sudan Tribune”, è stata avanzata dopo che il mediatore Igad, Mahmoud Dirir, ha proposto che sia il Consiglio militare di transizione (Tmc) sia le Forze per la libertà e il cambiamento (Fffc, il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione) siano rappresentati da 7 membri ciascuno nel Consiglio sovrano (l’autorità incaricata di guidare il paese durante il periodo di transizione), oltre a un civile indipendente concordato dalle due parti. Il Tmc ha tuttavia rifiutato la proposta, così Dirir ha concordato una nuova proposta con l'inviato speciale dell'Ua per il Sudan, Mohamed El Hacen Lebatt, che aveva già presentato una bozza distinta di accordo. (segue) (Res)