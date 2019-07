Libia: 59 morti in 48 ore di scontri a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si contano 59 morti in 48 ore di scontri a Tripoli tra le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) e quelle dell’Esercito nazionale libico (Lna). Secondo i media libici infatti si continua a combattere in particolare a sud di Gharian e in altre aree a sud di Tripoli. Gli scontri sono aumentati dopo che le forze che sostengono il Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno riconquistato la città di Gharian sottraendola al controllo dei combattenti del generale Khalifa Haftar lo scorso 26 giugno. (Res)