Difesa: ministro polacco, colloqui con Pentagono su allargamento presenza militare Usa

- Sono in corso colloqui con il Pentagono per definire quando sarà pronta l'infrastruttura di accoglienza di nuove unità militari statunitensi in Polonia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Jedynka". Blaszczak ha commentato positivamente la notizia dello stanziamento di 750 miliardi di dollari alla difesa da parte del Senato Usa. Nel documento legislativo che ha approvato lo stanziamento si legge che "la strategia di difesa nazionale indica la prolungata competizione con la Federazione Russa come una priorità per il Dipartimento della Difesa, che esige estesi e duraturi investimenti". "E' una buona notizia" che testimonia l'efficacia dei negoziati condotti da Varsavia e Washington, sostiene Blaszczak, evidenziando che la legge "è stata votata anche da senatori democratici". (segue) (Vap)