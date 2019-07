Toscana: Giani, sulla geotermia una seduta straordinaria a Larderello (Pi) nella seconda metà di luglio

- "Il Consiglio regionale terrà una seduta straordinaria a Larderello (Pi) nella seconda metà di luglio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accogliendo le istanze di vari consiglieri regionali che hanno proposto una seduta straordinaria dell’Assemblea toscana nei luoghi simbolo della geotermia. "Si sta creando una situazione davvero pazzesca – ha proseguito Giani –. È sconcertante che venga colpita una fonte rinnovabile che risponde al 30 per cento del fabbisogno energetico della nostra regione. Il partito del no a tutto ha generato un danno incalcolabile alla Toscana, togliendo la geotermia dall’accesso agli incentivi per l’innovazione e la modernizzazione degli impianti. Per questa ragione terremo un Consiglio straordinario nei luoghi della geotermia: per assicurare la vicinanza dell’istituzione ai lavoratori e favorire le migliori condizioni di sviluppo per la Toscana”. Il presidente ha accolto con favore "l’idea di tenere una seduta nei luoghi simbolicamente importanti della geotermia, dove nel 1904 Pietro Ginori Conti accese la prima lampadina alimentata con energia prodotta da fonte geotermica". (Ren)