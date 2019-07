Albania: elezioni amministrative, opposizione denuncia brogli e voto di scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Basha "tutto questo dimostra che Rama ricorre ai brogli anche quando è in gara da solo ed è solo lui a controllare tutto. Queste elezioni sono una conferma di ogni accusa che noi abbiamo rivolto a Rama e al suo governo, sono una conferma del fatto che con Rama alla guida del paese, in Albania non possono esserci elezioni libere e in rispetto agli standard". L'opposizione ha contestato anche i dati sull'affluenza alle urne (21,6 per cento) pubblicati dalla Commissione elettorale centrale (Cec) sostenendo che il dato reale sarebbe quello di una partecipazione a poco più del 15 per cento. Una bassa affluenza che "dimostra che gli albanesi hanno rifiutato in massa la mascalzonata di elezioni monopartitiche, segnando una svolta storica, un monumento della resistenza e della civiltà", ha sostenuto Basha secondo il quale "il chiaro messaggio dei cittadini e' stato quello del cambiamento, che ormai e' inevitabile". (Alt)