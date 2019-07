Sanità Lazio: nuovo servizio per persone fragili a Colleverde, ok a protocollo Asl Roma 5 - Comune Guidonia

- E’ stato firmato un protocollo di intesa per offrire ai residenti di Colleverde, e in particolare alle persone fragili, un servizio gratuito per lo svolgimento di alcune pratiche. Il servizio sarà attivato a partire dal 15 luglio presso la sede del centro anziani di via Monte Gran Paradiso. Lo comunica una nota. In collaborazione con la Croce rossa, il documento firmato dal commissario straordinario della Asl Roma 5, Giuseppe Quintavalle, dal direttore del distretto G2 Guidonia/Palombara, Stefania Salvati e dal sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, prevede un sistema di raccolta, ritiro, consegna e riconsegna della documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione per alcune tipologie di servizi quali: assistenza protesica, assistenza cure primarie (esenzione per patologia, morbo celiaco, esenzione ticket per reddito e01, e03 ,e04, tessera sanitaria/richiesta duplicato, esenzione ticket per disoccupazione e02, tessera sanitaria/richiesta duplicato, centro assistenza domiciliare, consegna del modulo per richiesta di valutazione ai fini dell'inserimento in Rsa, consegna di ricette mediche, consegna di documentazione clinica). (segue) (Com)