Sanità Lazio: nuovo servizio per persone fragili a Colleverde, ok a protocollo Asl Roma 5 - Comune Guidonia (2)

- Il servizio, spiega una nota, è destinato a chi è "impossibilitato ad accedere ai servizi sanitari per motivi di salute certificata e agli anziani o comunque cittadini che si trovino in situazione di disagio e/o indigenza, che vivono lontani dai centri abitati o che non abbiano congiunti validi o familiari che possano provvedere ai loro bisogni". "Si tratta di un servizio molto importante per quel territorio – spiega Quintavalle -. La Asl Roma 5 è caratterizzata da un territorio molto eterogeneo e potenziare. Spostarsi anche solo per presentare una domanda a volte diventa un'impresa difficile e con questo protocollo ci auguriamo di aver intrapreso un percorso virtuoso che potrebbe fare da esempio e, perché no, replicato dove necessario". I destinatari del servizio gratuito saranno coloro che sono impossibilitati ad accedere ai servizi sanitari per motivi di salute certificata; gli anziani o comunque i cittadini che si trovino in situazione di disagio e/o indigenza, che vivono lontani dai centri abitati o che non abbiano congiunti validi o familiari che possano provvedere ai loro bisogni. “Un protocollo che agevolerà i cittadini di Colleverde con disagio e/o indigenza ed anziani che non possono recarsi nella sede centrale dell'Asl”, dichiara il sindaco di Guidonia Michel Barbet (Com)