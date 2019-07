Casoria (Na): camion sprofonda in una voragine nel centro della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Casoria (Na) un camion dei rifiuti è sprofondato in una voragine ampia una decina di metri apertasi al centro della città nei pressi di Largo San Mauro. Il conducente del camion è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. La strada è stata subito chiusa al traffico e i palazzi limitrofi sgomberati. I residenti hanno riferito la presenza nella zona di un forte odore di gas. (Ren)