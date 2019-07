Roma: bancarotta di centri commerciali a Capena e Padova, 3 arresti e sequestri per 7 milioni

- Tre uomini sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza di Roma e di Padova per bancarotta e autoriciclaggio. I finanzieri hanno anche sequestrato quote di società, un ramo d’azienda e crediti per circa 7 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono partite dal fallimento, tra il 2016 e il 2017, delle società di due centri commerciali a Capena (in provincia di Roma) e a Medaglino San Fidenzio (ora Borgo Veneto - Padova). Gli approfondimenti svolti dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Roma e della compagnia di Este hanno fatto emergere operazioni commerciali e societarie prive di valide ragioni economiche, quali cessioni di crediti e di rami d’azienda, a favore della padovana San Luca Srl, e consentito di accertare come Antonio Miano (classe 1968, residente a Roma), in concorso con Alessandro Muzzarelli (classe 1964, residente in provincia di Brescia) e Danilo Gasparotto (classe 1958, residente in provincia di Brescia), abbia sistematicamente depauperato i rilevanti patrimoni aziendali in un contesto di aderenze e conflitti di interessi tra le parti di volta in volta coinvolte. (segue) (Rer)