Roma: bancarotta di centri commerciali a Capena e Padova, 3 arresti e sequestri per 7 milioni (2)

- Le risorse depredate sono state veicolate a una newco, la San Luca Srl, appunto, di proprietà di una società anonima svizzera, dimostrando – come evidenzia il giudice nell’ordinanza – una "assoluta insensibilità verso i terzi (soci, creditori, dipendenti, negozianti) in violazione di ogni canone di correttezza prescritto dall’ordinamento". Oltre alle misure personali, il Gip presso il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo dei crediti, delle quote sociali e dei beni aziendali della società e del ramo d’azienda relativo alla gestione del centro commerciale "Tiberinus" di Capena. (Rer)