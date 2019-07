Lavoro: Istat, a maggio +66mila occupati e in calo il tasso di disoccupazione

- Dopo la sostanziale stabilità registrata ad aprile, a maggio 2019 la stima degli occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+0,3%, pari a +66 mila); anche il tasso di occupazione sale al 59,0% (+0,1 punti percentuali). È quanto emerso dalle ultime rilevazioni Istat su occupati e disoccupati relative al mese di maggio e contenute nel rapporto pubblicato stamattina. A maggio l’istituto di statistica ha osservato andamenti differenti per genere: il tasso di occupazione maschile è cresciuto di 0,3 punti percentuali (+66mila unità), quello femminile è risultato stabile; il tasso di disoccupazione è calato per entrambe le componenti, di 0,1 punti per gli uomini e di 0,3 punti per le donne, il tasso di inattività maschile è calato di 0,1 punti percentuali mentre quello femminile è cresciuto di 0,2 punti. Su base annua il tasso di occupazione è aumentato sia per gli uomini (+0,3 punti percentuali) sia per le donne (+0,4 punti). Il tasso di disoccupazione è calato per entrambe le componenti (-0,5 punti quello maschile e -0,9 punti quello femminile). (segue) (Ren)