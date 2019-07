Lavoro: Istat, a maggio +66mila occupati e in calo il tasso di disoccupazione (2)

- Il tasso di inattività è cresciuto di 0,1 punti sia per gli uomini sia per le donne. Nell’ultimo mese, ha evidenziato l’Istat, la crescita degli occupati ha coinvolto tutte le posizioni professionali, i dipendenti permanenti (+0,2% pari a +27 mila), quelli a termine (+0,4% pari a +13 mila) e gli indipendenti (+0,5% pari a +28 mila). Anche nei dodici mesi sono cresciuti i dipendenti permanenti (+0,4%, +63 mila), i lavoratori a termine (+0,6%, pari a +18 mila unità) e gli indipendenti (+0,2%, +12 mila). A maggio l’istituto di statistica ha stimato andamenti diversificati per età: il tasso di occupazione è rimasto stabile tra i 15-24enni, è calato lievemente tra i 35-49enni mentre è cresciuto nelle altre classi d’età. Il tasso di disoccupazione è calato in tutte le classi d’età tranne i 35-49enni tra i quali è risultato stabile. Il tasso di inattività è calato tra gli ultracinquantenni, è rimasto stabile tra i 25-34enni mentre è salito nelle altre classi d’età. Su base annua gli andamenti dell’occupazione e della disoccupazione per età sono stati concordi: i tassi di occupazione sono cresciuti mentre quelli di disoccupazione sono calati per tutte le classi età. Il tasso di inattività ha mostrato invece andamenti diversificati: è calato tra i 15-24enni e gli ultracinquantenni, è aumentato nelle classi di età centrali. (Ren)